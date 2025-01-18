港超聯　旺角場爆發「雙藍會」

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）尾場上演「雙藍會」，東方坐鎮旺角大球場硬撼傑志。東方派出拿亞及梁振邦鎮守中路，馬高斯控制中場，支援巴科爾、巴杜姆及費利蒲薩攻堅，新兵顧斌先列後備；「藍鳥」方面，泰利把守最後一關，利亞倫、費蘭度及顏卓彬組成中場鐵三角，前線三叉戟為韋頓、明加索夫和馬查度，迪美路夫和祖連奴在後備席待命。

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 賀爾

7 巴科爾

9 巴杜姆

10 費利蒲薩

16 梁振邦［C］

19 亞歷斯祖

22 梁冠聰

23 馬希偉

27 馬高斯

72 拿亞

傑志正選：

25 泰利［GK］

2 羅梓駿

3 鐘樂安

4 鄧達思

7 明加索夫［C］

9 韋頓

10 馬查度

11 林樂勤

17 費蘭度

20 利亞倫

24 顏卓彬

東方後備：

26 廖富源［GK］

40 鍾凱文［GK］

11 黃皓雋

28 蕭政

33 高銘浩

35 林千裕

36 顧斌

42 楊棟棋

43 黃安游

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

傑志後備：

1 王振鵬［GK］

5 艾里奧

8 鄭展龍

14 潘沛軒

18 陳傲軒

21 畢頓

27 迪美路夫

30 祖連奴

34 甘智健

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）尾場上演「雙藍會」，東方主場硬撼傑志。「藍鳥」上場聯賽和波失分，為收窄與前列分子之差距，餘下賽事不容有失，面對各項賽事連贏6場、力追榜首大埔的東方，今場必定打甩髀！（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時同步直播）

東方各項賽事錄得6連勝，包括上周作客2比0擊敗港會，聯賽跨季不敗紀錄增至20場，走勢凌厲，而米祖域等新兵亦趕及註冊成為「及時雨」。主教練盧比度（Chino）指球隊目前人手緊張，但強調全體球員必定奮力一戰：「傑志係港超其中一支最難應付嘅對手，佢哋今場為咗攞分一定去到盡，加上我哋有主力離隊，預咗好難踢，希望大家放開懷抱，盡力踢好佢就得。」

中場馬高斯則希望，球隊能踢出教練團部署，爭取3分：「雖然傑志陣容夠晒深度，我哋就有主力轉會，但我覺得今場都係『五五波』，希望大家堅持自己嘅踢法，攞晒3分，繼續同大埔咬住，爭奪聯賽冠軍。」陣容方面，林衍廷上場對港會末段領紅要停賽，另中途傷出的黃梓浩上陣成疑。另外繼米祖域後，東方昨晚再公布另一員新兵，前浙江隊球員顧斌，將會披上36球衣，今場可以候命。

前鋒韋頓上場尾段射失十二碼，令傑志作客僅以1比1逼和冠忠南區，不過右閘羅梓駿卻「交足貨」，上場後備入替後即交出1次助攻，兼博得十二碼，他對未能贏波感到可惜：「下半場我哋都製造咗好多攻勢，係差入球。對於自己嘅表現都滿意，但係最好一定係直接幫球隊贏波，希望嚟緊可以。」

「藍鳥」近4場聯賽只得1勝，暫時排第3名，打少兩場下落後榜首大埔10分。「羅梓」承認爭標形勢被動，餘下賽事絕對不容有失，又提到東方即使陣容轉變大，但仍然不能輕視對手：「東方整體上依然具實力，例如巴科爾、巴杜姆都有好強嘅攻擊力，馬高斯更加係好好狀態，遠射非常出色，呢幾方面都要特別留意。」