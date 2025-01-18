港超聯　「雙藍會」一團和氣

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（18日）尾場上演「雙藍會」，東方坐鎮旺角大球場硬撼傑志。最終兩隊踢成1比1平手，各得1分。

東方派出拿亞及梁振邦鎮守中路，馬高斯控制中場，支援巴科爾、巴杜姆及費利蒲薩攻堅，新兵顧斌先列後備；「藍鳥」方面，泰利把守最後一關，利亞倫、費蘭度及顏卓彬組成中場鐵三角，前線三叉戟為韋頓、明加索夫和馬查度，迪美路夫和祖連奴在後備席待命。

16分鐘，傑志先開紀錄，明加索夫在拿亞力壓下傳中，馬查度後柱勁射成1比0。其後明加索夫傷出，由迪美路夫入替。隨後東方發動攻勢，泰利禁區內撞跌巴科爾，球證直指12碼點，巴科爾32分鐘操刀射成1比1完半場。

傑志換邊後不久，幾乎再有斬獲，47分鐘，利亞倫傳入禁區，迪美路夫心口控定後勁射，被葉鴻輝封走。59分鐘，傑志角球攻勢，鐘樂安頭槌攻門，葉鴻輝成功拍出。9分鐘後，輪到東方攻勢，費利蒲薩撞前，巴科爾熨射被泰利擋出。其後傑志嘗試施壓，82分鐘，潘沛軒轉身傳中竟中楣彈出，兩分鐘後，亞歷斯祖左路傳中，泰利拍出不遠，後備入替的黃皓雋補射高出，之後兩隊未再增添入球，踢成1比1完場。