港超聯　標準流浪火併理文

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周日（19日）舉行兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，剛獲伊巴謙重投的標準流浪假青衣運動場，挑戰上周不敵大埔的理文。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；港會則連續4場，於香港足球會主場出戰恭迎九龍城，球迷萬勿錯過！（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

標準流浪目前得失球差不及北區，在聯賽敬陪末座，教練團成員林嘉緯承認有一定壓力，期望今仗做好防守，盡力限制理文攻勢：「雖然我哋急於搶分，但理文幾位前鋒個人能力強，今場要縮後少少嚟踢，令佢哋冇咁易組織埋門，再搵機會打反擊。」此外，「嘉緯」指伊巴謙剛投入操練，狀態有待觀察，未必擔正。

至於周中代表港隊作客出戰「省港盃」的劉智樂，認為體力不成問題：「平時踢港超試過一周三賽，而且我喺『省港盃』只係踢咗三十幾分鐘，體能消耗冇想像中咁大。」對於伊巴謙重返球隊，「樂仔」有信心與對方產生火花，製造威脅：「我哋夾過1季半，默契完全唔使擔心，而且伊巴謙唔獨食，好肯打配合，一定幫到手。」

另一邊廂，理文上仗以1球不敵大埔，主教練賀蘭特表示球隊該仗大部分時間主導局勢，惟應付對手反擊時意外失球，強調今場積極進攻之外，要盡力降低對手威脅：「上場我哋數據上比大埔優勝，而新兵施卡達利都好積極搶攻，製造到唔少機會，可惜最後攞唔到分；我同流浪上季嘅教練合作過，熟悉佢哋嘅踢法，今場我哋做足準備功夫，相信班球員可以發揮出部署同爭勝心。」

對比先前交手，流浪於冬季轉會窗加入不少新援，後衞立花稜也（Tachi）就相信今場比賽會截然不同，特別要提防重返流浪的的射手伊巴謙：「上季對陣已經見識過伊巴謙嘅實力，佢擅長利用快速反擊入波，今場絕對要小心提防，做好防守，盡力全取三分。」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：12.李呈 23.林堂真 4.梁煒烽 19.姚浩明

中場： 10.深川大輔 5.林遼太 70.比迪高

前鋒： 77.雷仙奴 7.劉智樂 97.任亨浚

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：26.黃俊皓 13.李毅凱 5.杜度 4.立花稜也

中場：99.施卡達利 16.顏樂楓 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙