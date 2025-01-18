11歲蘇俊霖獲貝迪斯球探睇中

去年透過Spanish International Development (SID) 的「Path to Pro」計畫，遠赴西班牙留學兼發展足球、上個月才滿11歲的蘇俊霖(Johnny)，在聖誕新年假期短暫回港與家人相聚後，本月初回到西班牙重投訓練，並於回歸的第一場比賽大演帽子戲法，賽後更獲西甲球隊貝迪斯的球探點名稱讚，並按排隨貝迪斯U12一隊訓練。

在爸爸前港腳蘇來強的薰陶下，Johnny自幼便愛上足球，同時亦展現出不俗天賦，未滿11歲便已入選港足Telent ID，乃一位令人充滿期待的足球小將。司職中場的他在日前的一場賽事連中三元後，獲在場的貝迪斯球探相中，經與Johnny及其足球負責人、曾於港超聯搵食的柏保路商議後，得出了令人鼓舞的結論。貝迪斯青年軍已將Johnny列入重點考察名單，於接下來的兩個月能在比賽和操練中保持水準發揮，即很機會加入貝迪斯U12一隊，參與更高水平的訓練及比賽。

面對這可能影響其足球生涯的重要關口，Johnny表示十分振奮：「當然開心！但爸爸提咗我唔好諗得太多太遠，喺練習同比賽盡情發揮，畀心機去得到更多認同。我好鍾意入波感覺，但我唔係獨食怪，都好鐘意為隊友製造機會，所以喺呢度同隊友相處得好好。」目前，共有包括Johnny在內的4位香港青少年，透過「Path to Pro」計畫在西班牙為自己的足球夢想努力。