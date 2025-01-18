港超聯　又遇區隊！港會好好招呼九龍城

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周日（19日）舉行兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，剛獲伊巴謙重投的標準流浪假青衣運動場，挑戰上周不敵大埔的理文。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；港會則連續4場，於香港足球會主場出戰恭迎九龍城，球迷萬勿錯過！（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會上場聯賽不敵東方，終止聯賽兩連勝走勢，但門將費查（Freddie）未有氣餒，認為球隊演出較季初明顯改善，有力報首循環一敗之仇：「九龍城今季開局唔錯，首循環贏咗我哋，呢排又簽入幾個新球員，實力有增無減，但我哋開始上力，希望可以贏番場，爭取更高聯賽排名。」

此外，今仗為港會連續第4次，在香港足球會主場出擊，Freddie指球隊主場表現有保證，呼籲球迷踴躍入場：「港會場氣氛一流，激發我哋踢高一班波，令唔少對手吃盡苦頭，上場對住東方都頂到77分鐘先失波，希望大家繼續打氣，我哋會努力報答你哋嘅支持。」值得一提，唐道碧上周面對東方領紅要停賽，對調動構成打擊。

上仗九龍城於半場連失3球之下，以1比3不敵北區，主教練陳銘剛承認球員經過近一個月的輪空期後，狀態有所下滑，需要時間重拾比賽節奏：「始終成個月冇比賽，上場班球員嘅狀態都係爭啲，當失咗第一球之後集中力跌得快，而連續輸幾球，呢個問題的確要改善。另外，田中芳拓同埋姜𠗕賢兩個新兵啱啱嚟到，都要畀啲時間佢哋適應港超嘅節奏，不過我相信以佢哋嘅能力水準，絕對有辦法幫到球隊喺之後發揮得更好。」

近期港會於主場接連擊敗南區及大埔，「剛Sir」形容目前各球隊的實力差距正逐漸拉近，今仗絕不容大意：「依家港超已經無強隊弱隊之分，首循環之後見到每隊都進步唔少，實力都慢慢接近，所以我哋都要求球員提升能力，更小心應付剩餘嘅比賽。」

中場迪高表示經過首循環交手的經驗，今仗會更注重防守：「港會個主場比較窄，加上佢哋有好多高質素嘅新球員加入，今場預咗惡踢。我哋防守方面絕對要打醒精神，盡力攞晒3分。」

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：1.費查

後衞：18.積施利 26.羅素 55.費利皮爾 28.黎皚韜 22.比提

中場：5.峇夏比 99.陳浩嘉 10.薩拉沙

前鋒：80.關歷克 20.黃琛喆

九龍城

門將：88.袁皓俊

後衞：21.曾錦濤 3.韋利安 20.嚴啟倬 2.余沛康

中場：17.田中芳拓 5.迪高 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 27.卡朗 25.許嘉樂