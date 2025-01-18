香港環島大賽　230艘帆船耀維港

由香港遊艇會主辦的「新鴻基公司帆船香港環島大賽」(環島賽) 今日 (18日)於維多利亞港上演，約230支帆船隊伍報名參賽，近1500名帆船好手揚帆。各參賽隊伍離開銅鑼灣起點後向東順時針環繞香港島一周，途經北角、柴灣、石澳、淺水灣、赤柱、經西營盤、灣仔，最後回到銅鑼灣衝線，全長約45公里。

港將兵分多路出戰賽事。剛奪「善德基金會傑出青少年運動員」的麥曉彤及普珺麗(Emily Polson) 分途出擊，前者首次夥拍同為港代表的弟弟麥浩然以29er型帆船上陣；後者則與港代表易希澧(Maddalena Di Salvo)以49erFX 型帆船出戰環島賽。

麥與普以往並肩參與世界各地不同的帆船賽，今次2人各自更換拍擋，期望在賽事中擦出新火花。「麥氏姐弟」揚言目標在5小時內衝綫，而「普易配」則表示，49erFX 性能及速度比29er 帆船較快，故目標4小時內衝綫。「麥氏姐弟」以實際時間7小時1分鐘完成環港島一週，以第78名完成賽事。而「普易配」則以5小時10分鐘完賽，排名第59。

同為港將的蔡穎姿則與家人改以大帆船「Minnie the Moocher號」參比。她表示，加入港隊以來一直以小帆船出戰世界各地帆船賽，惟帆船型號多不勝數，希望自己在大大小小不同型號的帆船上都得心應手。最終，「Minnie the Moocher號」在其組別排名第8收官。

是次環島賽首見南韓代表隊「Random()號」遠道而來參加比賽。船長宋虎俊為資深帆手，船上其中兩位帆手均曾代表南韓出戰亞運，更獲獎牌。「Random()號」在其大帆船組別以第6名畢業。