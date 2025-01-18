古華特戴帽　般茅擒喜鵲11場不敗

周六晚（18日）英超早場，紐卡素對般尼茅夫。兩支近況勇銳球隊爆發激戰，結果「般茅」反客為主，憑祖斯甸古華特連中三元，以4比1大勝而回，中止「喜鵲」9連勝走勢，球隊全取3分後，各項賽事不敗走勢增至11場。

紐卡素主場出擊信心爆棚，但比賽初段即被高位逼搶嘅般尼茅夫打亂陣腳，開賽6分鐘，祖斯甸古華特接應安東尼施美安傳送，近門妙射死角入網領先1比0。

近期腳風奇順嘅阿歷山大伊沙克，今場表現低沉，導致紐卡素唔到肉，不過佢哋仍然靠一次角球攻勢，由般奴古馬雷斯頭槌頂入死角扳平1比1。

不過紐卡素好快又失波，入波功臣般奴古馬雷斯後場控失，丹高奧達拉傳交祖斯甸古華特攻入今場個人第2球，半場般茅領先2比1。

下半場局勢未有太大變化，般茅反客為主攻勢較到肉，曾有丹高奧達拉攻門破網，但因入波前皮球已出界被判詐胡，安東尼施美安另一攻門又被門將杜巴夫卡白界前救出，紐卡素先不至多失。

不過最後紐卡素都追唔番，臨尾仲畀祖斯甸古華特轟入「世界波」大演帽子戲法，加埋米路斯卻基斯埋齋，喜鵲主場輸1比4，9連勝中止，伊沙克連續8場聯賽入波紀錄亦告終。