李卓耀勇闖印度羽賽決賽　火拚安賽龍爭霸

狀態火熱的李卓耀於印度羽毛球公開賽再傳捷報，香港時間周日（12日）凌晨在男單4強面對中國球手翁泓陽，這位巴黎奧運港將在首局失利下，成功逆轉，連贏兩局拿下勝利，強闖周日的決賽將火拚丹麥的安賽龍，爭逐這項超級750級別賽事桂冠。二人本月初曾對壘，李卓耀打出身價撼贏安賽龍，預計決賽將上演一場龍爭虎鬥。

李卓耀去年在印度賽事收穫亞軍，今年經過連場硬仗，也平了這個佳績，甚至有機會再進一步。繼淘汰日本好手渡邊航貴、法國名將小波波夫，以及8強擊敗中華台北一哥周天成後，李卓耀信心明顯增強不少，即使4強首局以13比21告負，但旋即重整旗鼓，於第二局贏回21比10扳平。至決勝局李卓耀一路保持上風，而翁泓陽亦受壓下多番失誤，大部份時間領先的李卓耀拉開比數至20比16，最後一球對磋後把握機會扣殺，被對手擋回後，李卓耀再截球過網，翁泓陽打出邊界，李卓耀以21比16勝出，結束這場68分鐘賽事。

電視台直播印度公開賽：

NOW 680周日下午2時30分開始直播各場決賽，男單比賽壓軸上演。

至於兩屆奧運金牌得主安賽龍，今站表現平穩，8強戰力挫前世界冠軍駱健佑激後，準決賽亦與印尼名將基士堤鬥足三局，安賽龍以17比21、21比14及21比15反勝基士堤，打入決賽。

李卓耀於本月初的馬來西亞公開賽首圈，以局數2比0淘汰安賽龍，而雙方8次對碰，則錄2勝6負。如李卓耀最終封王，即可獲得個人5年多來，首個世界羽聯巡迴賽冠軍。