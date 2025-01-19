紐尼斯絕地救世　利物浦贏波拋甩阿仙奴6分

英超爭冠形勢出現戲劇性發展，「1哥」利物浦憑達雲紐尼斯喺補時階段連入2球，作客驚濤駭浪下2比0絕殺賓福特，相反爭標對手阿仙奴就喺領先2球下，主場被阿士東維拉逼超2比2。一來一回，利物浦由最差嘅領先2分變成拋甩6分兼踢少1場，奪冠前景一片光明！

利物浦連續2場聯賽失分後，今場作客賓福特決心十足，蘇保斯拉爾早段曾勁射中楣，但面對賓福特嚴密防守一直入唔到波，以為又要失分之際，後備上陣嘅達雲紐尼斯喺91分鐘門前掃入，2分鐘後再喺禁區內推橫抽入，補時階段連入2球帶領利物浦全取3分。

利物浦鋒線人才鼎盛，身價達8,500萬鎊嘅達雲紐尼斯都要做「超級後備」。Opta數據顯示，自22/23球季開始至今，達雲紐尼斯後備上陣貢獻11個入球(7入波+4助攻)，後備入球貢獻係英超之冠；由上季至今3次喺80分鐘後攻入致勝球，同樣亦係英超No.1，影響力極大。

利物浦驚險拎晒3分，更好消息係排次名嘅阿仙奴，主場領先2球下被阿士東維拉逼和2比2，「紅軍」依家領先6分兼踢少1場，領隊施洛賽後表示：「同之前幾場一樣，我哋不斷錯失入球機會，所以我都懷疑今場入唔入到波，但呢班球員最終證明我咁諗係錯誤。」