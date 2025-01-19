哈利卡尼隱形　奧利斯傳射「雙雙」拯救拜仁

米高奧利斯(右)今季各項賽事上陣26場射入10球及10次助攻。(Getty Images)

周六(18日)深夜德甲，榜首拜仁慕尼黑射手哈利卡尼踢到「隱形」冇料到，幸好翼鋒米高奧利斯表現大勇，射入1球及1次助攻，協助球隊以3比2險勝禾夫斯堡，呢位23歲法國國腳今季由水晶宮加盟拜仁以來，各項賽事上陣26場已做出「雙雙」射入10球及10次助攻。

拜仁慕尼黑一開波就狂攻對手，包括利萊辛尼勁射中楣彈出，踢到20分鐘，中場哥列斯卡禁區頂起腳射入打開紀錄，僅過4分鐘，禾夫斯堡憑前鋒穆罕默德艾穆拉射入扳平。之後成為米高奧利斯表演時間，個人突破推橫遠射入網，為拜仁再次領先。

換邊之後，米高奧利斯開出罰球，由哥列斯卡頂入，個人梅開二度，呢位29歲德國國腳季初一度面臨被球會出售，估唔到今場成為贏波功臣。雖然禾夫斯堡88分鐘再由穆罕默德艾穆拉入波追番1球，但無阻拜仁慕尼黑取得聯賽4連勝，領先第2位利華古遜4分。

至於利華古遜憑科利安華迪斯入2球及1次助攻，主場以3比1擊敗慕遜加柏，取得聯賽8連勝，氣勢不亞於拜仁慕尼黑。