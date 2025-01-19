「一姐」莎芭蘭嘉澳網創18場連勝闖8強

網球「一姐」莎芭蘭嘉（Aryna Sabalenka）周日（19日）在澳網女單第4圈，以6比1、6比2淘汰小將安祖娃（Mirra Andreeva）率先晉級8強，兼寫下澳網18場連勝，追平白俄羅斯名將艾珊妮嘉（Victoria Azarenka）創下的近十年來澳網最長連勝紀錄。

世界排名第一的莎芭蘭嘉周日（19日）面對同來自白俄羅斯的17歲小將安祖娃，首盤率先破發至1比1後，僅花24分鐘就「連保帶破」下直落5局，以6比1搶下首盤。第二盤莎芭蘭嘉兩度打破對手發球局，自己救回3個破發點，最終全場共轟出8個Ace球的莎芭蘭嘉，以直落兩盤6比1、6比2擊敗安祖娃，順利晉身八強，兼寫下澳網18場連勝紀錄。

今場為雙方第5度交手，取得第4勝，莎芭蘭嘉對於這場比賽的表現感到非常滿意：「我很高興能夠在這場艱難的比賽中直落兩盤晉級。每次面對安祖娃的比賽總是不容易應付的，她年輕但卻球技成熟，打出如此出色的網球。今天我進入球場時，努力將球打回去，結果球像火箭一樣飛出，我對今天的表現感到非常滿意，希望接下來的比賽能繼續保持這勢頭，直到澳網賽事結束。」

今仗勝利令這位上屆盟主取得澳網18連勝，兼追平白俄羅斯名將艾珊妮嘉（Victoria Azarenka）創下的近十年來澳網最長連勝紀錄，莎芭蘭嘉下戰將於周二（21日）與巴黎奧運女單奪銀的克羅地亞女將域姬（Donna Vekic）與俄羅斯柏妮卓高娃（Anastasia Pavlyuchenkova）間的勝方爭奪4強入場券。