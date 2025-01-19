港超聯 標準流浪火併理文
2025年01月19日 14:00
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港超聯：標準流浪 vs 理文
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周日（19日）一口氣舉行兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，其中標準流浪坐鎮青衣運動場，與理文正面交鋒。流浪由法蘭度和林堂真扼守中路，林遼太擔任中場屏障，比迪高負責派牌，協助劉智樂攻堅，重返球隊的伊巴謙先列後備；至於「黃黑軍團」，保連奴及施卡達利負責側擊，艾華頓和羅沙在前線爭取入球。
標準流浪正選：
1 盧兆崎［GK］
4 梁煒烽
5 林遼太
7 劉智樂［C］
10 深川大輔
19 姚浩明
23 林堂真
32 李泳豪
33 法蘭度
70 比迪高
77 雷仙奴
理文正選：
28 陳嘉豪［GK］
4 立花稜也
5 杜度
6 胡晉銘［C］
8 艾華頓
13 李毅凱
20 保連奴
26 黃俊皓
47 劉家喬
91 羅沙
99 施卡達利
標準流浪後備：
99 陳冠燊［GK］
9 黃韜霖
11 巴拉克
12 李呈
14 馬榕生
21 張青雲
25 梁凱俊
37 張廣然
40 伊巴謙
93 嚴顥崑
理文後備：
1 梁興傑［GK］
25 潘尚希［GK］
2 周子謙
7 保利臣
9 安尼亞
11 鄭兆均
12 羅焯熙
17 張憙延
18 鄧筵霑
19 金旻奎
31 翁煦濤
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周日（19日）舉行兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，剛獲伊巴謙重投的標準流浪假青衣運動場，挑戰上周不敵大埔的理文。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；港會則連續4場，於香港足球會主場出戰恭迎九龍城，球迷萬勿錯過！（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）
標準流浪目前得失球差不及北區，在聯賽敬陪末座，教練團成員林嘉緯承認有一定壓力，期望今仗做好防守，盡力限制理文攻勢：「雖然我哋急於搶分，但理文幾位前鋒個人能力強，今場要縮後少少嚟踢，令佢哋冇咁易組織埋門，再搵機會打反擊。」此外，「嘉緯」指伊巴謙剛投入操練，狀態有待觀察，未必擔正。
至於周中代表港隊作客出戰「省港盃」的劉智樂，認為體力不成問題：「平時踢港超試過一周三賽，而且我喺『省港盃』只係踢咗三十幾分鐘，體能消耗冇想像中咁大。」對於伊巴謙重返球隊，「樂仔」有信心與對方產生火花，製造威脅：「我哋夾過1季半，默契完全唔使擔心，而且伊巴謙唔獨食，好肯打配合，一定幫到手。」
另一邊廂，理文上仗以1球不敵大埔，主教練賀蘭特表示球隊該仗大部分時間主導局勢，惟應付對手反擊時意外失球，強調今場積極進攻之外，要盡力降低對手威脅：「上場我哋數據上比大埔優勝，而新兵施卡達利都好積極搶攻，製造到唔少機會，可惜最後攞唔到分；我同流浪上季嘅教練合作過，熟悉佢哋嘅踢法，今場我哋做足準備功夫，相信班球員可以發揮出部署同爭勝心。」
對比先前交手，流浪於冬季轉會窗加入不少新援，後衞立花稜也（Tachi）就相信今場比賽會截然不同，特別要提防重返流浪的的射手伊巴謙：「上季對陣已經見識過伊巴謙嘅實力，佢擅長利用快速反擊入波，今場絕對要小心提防，做好防守，盡力全取三分。」