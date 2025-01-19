港超聯　又遇區隊！港會好好招呼九龍城

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香港足球會足球場周日（19日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，港會坐鎮主場恭迎九龍城。港會派出費查把關，比提及費利皮爾鎮守中路，薩拉沙控制中場，支援關歷克攻堅，羅素及史加利則先列後備；至於九龍城由袁皓俊把關，首度擔正的新兵姜浚賢夥拍韋利安鎮守後防，迪高負責中場屏障，為卡朗和袁世傑創造突擊機會，新兵辛尼於後備席待命。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會正選：

1 費查 [GK] [C]

2 曾俊軒

5 峇夏比

10 薩拉沙

18 積施利

20 黃琛喆

22 比提

55 費利皮爾

80 關歷克

97 林澔希

99 陳浩嘉

九龍城正選：

88 袁皓俊[GK]

2 余沛康

3 韋利安

4 姜浚賢

5 迪高 [C]

11 袁世傑

17 田中芳拓

20 嚴啟倬

23 何瀧浩

25 許嘉樂

27 卡朗

港會後備：

95 李溢晉 [GK]

7 陳灝

8 麥美倫

9 里奧

15 素朗臣

19 申在鎬

23 梁城祖

24 李宗恒

26 羅素

30 博偉程

44 彬尼

74 史加利

九龍城後備：

19 陸平中[GK]

63 李瀚灝[GK]

7 艾里安

8 邵昀俊

9 陳文輝

10 林學曦

21 曾錦濤

22 辛尼

26 馬阡皓

37 徐竟柔

77 歐陽浩銘

周日（19日）舉行兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，剛獲伊巴謙重投的標準流浪假青衣運動場，挑戰上周不敵大埔的理文。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；港會則連續4場，於香港足球會主場出戰恭迎九龍城，球迷萬勿錯過！（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會上場聯賽不敵東方，終止聯賽兩連勝走勢，但門將費查（Freddie）未有氣餒，認為球隊演出較季初明顯改善，有力報首循環一敗之仇：「九龍城今季開局唔錯，首循環贏咗我哋，呢排又簽入幾個新球員，實力有增無減，但我哋開始上力，希望可以贏番場，爭取更高聯賽排名。」

此外，今仗為港會連續第4次，在香港足球會主場出擊，Freddie指球隊主場表現有保證，呼籲球迷踴躍入場：「港會場氣氛一流，激發我哋踢高一班波，令唔少對手吃盡苦頭，上場對住東方都頂到77分鐘先失波，希望大家繼續打氣，我哋會努力報答你哋嘅支持。」值得一提，唐道碧上周面對東方領紅要停賽，對調動構成打擊。

上仗九龍城於半場連失3球之下，以1比3不敵北區，主教練陳銘剛承認球員經過近一個月的輪空期後，狀態有所下滑，需要時間重拾比賽節奏：「始終成個月冇比賽，上場班球員嘅狀態都係爭啲，當失咗第一球之後集中力跌得快，而連續輸幾球，呢個問題的確要改善。另外，田中芳拓同埋姜𠗕賢兩個新兵啱啱嚟到，都要畀啲時間佢哋適應港超嘅節奏，不過我相信以佢哋嘅能力水準，絕對有辦法幫到球隊喺之後發揮得更好。」

近期港會於主場接連擊敗南區及大埔，「剛Sir」形容目前各球隊的實力差距正逐漸拉近，今仗絕不容大意：「依家港超已經無強隊弱隊之分，首循環之後見到每隊都進步唔少，實力都慢慢接近，所以我哋都要求球員提升能力，更小心應付剩餘嘅比賽。」

中場迪高表示經過首循環交手的經驗，今仗會更注重防守：「港會個主場比較窄，加上佢哋有好多高質素嘅新球員加入，今場預咗惡踢。我哋防守方面絕對要打醒精神，盡力攞晒3分。」