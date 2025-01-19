港超聯　伊巴謙未弗！標準流浪1比2不敵理文

周日（19日）一口氣舉行兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，其中標準流浪坐鎮青衣運動場，與理文正面交鋒。「黃黑軍團」憑艾華頓和保連奴各入1球，以2比1擊敗有雷仙奴「破蛋」的流浪，以19分力壓傑志升上第3位。

流浪由法蘭度和林堂真扼守中路，林遼太擔任中場屏障，比迪高負責派牌，協助劉智樂攻堅，重返球隊的伊巴謙先列後備；至於「黃黑軍團」，保連奴及施卡達利負責側擊，艾華頓和羅沙在前線爭取入球。

理文開賽後採取主動，3分鐘，艾華頓右路主射罰球高出，9分鐘後，艾華頓右路傳中，保連奴頂斜。33分鐘，理文黃金機會，林堂真解圍，施卡達利起腳省中法蘭度中柱彈出，流浪站穩陣腳後策動反攻，34分鐘，比迪高主射罰球，被陳嘉豪救出。上半場末段，羅沙傳中，劉家喬頭槌二傳省中法蘭度手部，球證到場邊觀看VAR判罰12碼，艾華頓補時階段操刀射入，「黃黑軍團」領先1球完半場。

「黃黑軍團」47分鐘再有進帳，保連奴接應羅沙橫傳，右路推大位射成2比0。流浪5分鐘後以狀態尚未十足的伊巴謙入替比迪高，加強攻力，67分鐘，杜度頭槌解圍不遠，雷仙奴窩利被陳嘉豪飛身救出。其後伊巴謙傳中，省中張憙延手部，球證觀看VAR後判罰12碼，雷仙奴78分鐘射入12碼，主隊追成1比2，無阻理文力保勝果贏2比1完場，成為聯賽「3哥」。

今季由標準流浪外借至泰國T3球隊BFB芭堤雅城的趙正宇，早前因右腳腳踝受傷，被BFB芭堤雅城官宣離隊，流浪總幹事李輝立（Philip）表示「宇仔」仍未與球會聯絡：「佢（趙正宇）好唔成熟，離開泰國之後冇搵過我哋，我覺得佢就算唔想踢流浪，都要返嚟交代，『莫生』（流浪會長莫耀強）話咗就算『宇仔』踢唔到，都照出糧畀佢。」

Philip亦直斥BFB芭堤雅城做法不當，表示已去信球會要求解釋，如果未有回音會採取進一步行動：「我梗係想『宇仔』出去闖，但間泰國球會冇乜系統，『宇仔』同佢哋突然和平分手，中間一定發生咗啲事，我已去信要球會畀交代我哋，如果佢哋再冇聲氣，會有進一步行動，國際足協應該會介入。」