曼城急先鋒　半場掃落葉

英超尾場，葉士域治主場挑戰曼城。「藍月亮」剛宣布同艾寧夏蘭特續約，而且冬季轉會窗積極增兵，反映球隊仲有爭勝雄心。佢哋近期打法搶韁，雖然未必贏到波，但往往能夠領先上半場，以葉士域治嘅防守應該守唔住，睇好半場客勝。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

經過近兩個月低潮期，「藍月亮」近期明顯復甦，上仗雖然被賓福特逼和2比2，但聖誕新年快車期間連贏李斯特城及韋斯咸，英足盃更大炒低組別球隊沙福特城8蛋，近4場有3次領先半場，球隊亦止住跌勢，暫排聯賽第6位，雖然球隊上下承認爭標機會渺茫，但至少限度爭取打入前4，嚟緊每場波肯定「快刀斬亂麻」，希望盡早領先務求全取3分。

更重要一點，今場係夏蘭特續約後首場聯賽，佢決定同曼城簽下「賣身契」，為咗證明續約後唔會Hea踢，今場肯定會積極搵機會盡快入波，其餘隊友亦會全力配合。

葉士域治目前排第18位，護級可謂水深火熱，因此踢法上經常轉守為攻，希望贏波而回，近期就曾經擊敗車路士同打和富咸，今場即使面對實力頂級嘅曼城，相信亦唔會龜縮選擇駁火，希望有奇迹出現，但咁就令曼城有更多進攻空間，半場客勝機會高唱入雲。

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