港超聯　港會鬥九龍城窿對窿

香港足球會足球場周日（19日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，港會坐鎮主場恭迎九龍城。最終港會與九龍城以0比0打成平手，各袋1分

港會派出費查把關，比提及費利皮爾鎮守中路，薩拉沙控制中場，支援關歷克攻堅，羅素及史加利則先列後備；至於九龍城由袁皓俊把關，首度擔正的新兵姜浚賢夥拍韋利安鎮守後防，迪高負責中場屏障，為卡朗和袁世傑創造突擊機會，新兵辛尼於後備席待命。

開賽7分鐘，港會幾乎失守，卡朗在何瀧浩助攻下，推入中路大位勁射，可惜中楣彈出。大難不死的主隊隨即反擊，15分鐘，薩拉沙接應隊友短傳右腳抽射，袁皓俊橫身接實。22分鐘，黃琛喆接應比提的傳中，禁區內抽射僅中楣。25分鐘，九龍城黃金機會，何瀧浩一記長傳，許嘉樂接應後無人看管下壓入禁區，費查快一步解圍剷走，力保不失。40分鐘，余沛康接應袁世傑二傳嘗試射門，被費查救出。上半場，雙方互交白卷之下返回更衣室。

下半場初段，雙方陷入膠着，九龍城在對手接連犯規下，兩度博得罰球，但均未能轉化成入球。72分鐘，九龍城換入新援辛尼加強側擊。79分鐘，辛尼禁區內頭槌攻門，但角度太正，未能考驗費查。直至補時6分鐘，雙方均未能破蛋，最後港會與九龍城打成平手，各袋1分。