籃球精英賽開鑼！各路學界勁旅齊亮相

全港學界籃球精英賽於周日（19日）假土瓜灣體育館正式展開競逐，首日上演第一階段分組賽，新一年度校隊經歷「大洗牌」，多支傳統勁旅以全新面貌強勢出擊，亦有球隊崛起挑戰強敵，其中於男、女子組力爭衞冕的英華書院和協恩中學順利旗開得勝，而男女拔亦齊齊力挫對手告捷。

今日一連上演22場分組賽，男子組方面，衞冕之師的英華書院以60：46擊退博愛醫院陳楷紀念中學。另一奪冠熱門的拔萃男書院全民皆兵，開幕戰贏馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學82：25，亦為首日男子組最高單場得分及最大勝負差。另邊廂，梁民熊率隊的可藝中學，第二節一度以32：0零封對手，全場以58：10挫紡織學會美國商會胡漢輝中學。至於蔡再懃領軍的德信中學與廠商會中學合演勢均力敵較量，最終前者以37：34笑到最後。

女子組方面，九連霸的學界「神之隊」協恩中學，在F組首戰對陣上屆亞軍林大輝中學，上半場憑「狂風掃落葉」攻勢以51：0遙遙領先，第3節更一度擴大至60：0，最終以85：5狂勝「老對手」，賽果令人意外；另外D組的拔萃女書院全場以96：12輕取荃灣官立中學，強勢造出賽事最懸殊比數；從協恩手中奪走港九區D1學界冠軍的英華女學校，是日亮相以59：29擊敗順德聯誼總會梁銶琚中學；至於裘錦秋中學（葵涌）則以95：12大炒聖公會莫壽增會督中學。

全港學界籃球精英賽第一階段賽事第二日競逐，將於周三（22日）移師深水埗運動場上演。值得一提，今屆賽事4強和決賽將首度安排於啟德體藝館舉行。

第一階段賽事首日（19日）賽果

男子組

男拔萃 82：25 馬可賓

可譽 35：52 北角協同

地利亞吉利徑 44：26 基督教崇真

英華 60：46 陳楷

張振興 54：32 青松

滙基 47：37 梁植偉

心誠 23：26 觀塘官中

德信 37：34 廠商會

胡漢輝 10：58 可藝

青年會中學 29：41 漢華

寶覺 76：24 鄧顯

女子組

伊利沙伯 20：40 弘立

協恩 85：5 林大輝

英華女校 59：29 梁銶琚

葵裘錦秋 95：12 莫壽增

女拔萃 96：12 荃灣官中

青年會書院 45：19 五旬節

銘基 35：33 耀道

梁省德 9：58 漢華

心誠 32：39 寶覺

永隆 40：29 滙基

九龍真光 33：14 李賢堯