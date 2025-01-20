曼聯又輸！寫恥辱紀錄 艾摩廉：我哋係史上最差

曼聯喺英超表現持續低迷，周日(19日)主場以1比3輸畀白禮頓，近5場聯賽主場第4度落敗，同時寫下多項恥辱紀錄。曼聯依家跌落聯賽第13位，同降班區仲有10分距離，領隊魯賓艾摩廉賽後發晦氣直認：「我哋係史上最差嘅曼聯！」

奧脫福今場有悼念丹尼士羅儀式，費格遜亦有出席，可惜球員表現勁唔爭氣，5分鐘就被恩古巴明泰近門攻陷。曼聯23分鐘博到12碼，由般奴費南迪斯操刀追平，不過白禮頓演出明顯更好，60分鐘三笘薰接應傳中門前射入；76分鐘曼聯門將奧拿拿撲波甩手，佐真尼奧魯達收大禮輕鬆射入，助白禮頓作客贏3比1。

魯賓艾摩廉賽後表示：「我哋可能係史上最差嘅一隊曼聯，我咁講係因為要認清自己，然後作出改變，我知你哋(記者)想要頭條，呢句就送畀你哋做頭條。」艾摩廉繼續發炮：「近10場聯賽贏2場，想像下球迷咩感受？想像下我咩感受？曼聯搵個新領隊，輸得仲多過舊領隊(坦哈格)，想像一下。我哋依家要先求生存。」

艾摩廉嘅「最差曼聯論」唔係發晦氣咁簡單，數據顯示曼聯頭12場主場輸6場，係球會近131年最差紀錄；只係22輪聯賽就輸10場，打破曼聯英超史上最快「雙位數敗仗」紀錄；連續5場聯賽主場先落後，亦追平曼聯喺英超最差紀錄。