祖高域闖8強拒絕訪問有原因　官方電視著名記者道歉

爭取重奪澳網冠軍的塞爾維亞球王祖高域，周日戰勝對手後拒絕現場進行賽後採訪，一度引來球迷噓聲，他其後表示因為澳洲官方電視第9頻道出言侮辱而作抗議，而涉事的第9頻道主持人今日亦「跪低」，向祖高域作出道歉。

祖高域在男單16強以直落兩盤擊敗捷克歷赫克後，按照網球比賽規定，勝方需要接受賽後訪問，然而祖高域拒絕了主持人兼網球名宿古利亞的訪問，但只接過「咪」講了兩句:「多謝大家今晚來到這裡，感謝大家的支持，下一輪再見。」然後他「黑面」離開為球邊球迷簽名。

其後他解釋了拒絕現場採訪的原因：「幾天前（周五），澳洲官方廣播公司第9頻道的著名體育記者嘲笑了塞爾維亞球迷，還對我發表了侮辱及攻擊性的言論。從那時起，他沒有公開道歉，第9頻道也沒有，由於他們是官方廣播公司，所以我選擇不接受官方採訪。」

事實上，當時第9頻道的主持人鍾斯在直播賽事期間，當鏡頭轉向球迷時作評述：「回到墨爾本公園，你看到了祖高域球迷放聲叫咸，是他，他們的打氣聲實在非比尋常。」隨即他更改歌詞唱出:「祖高域被高估了，祖高域已經過氣了，祖高域被踢出去。哦，他們聽不到我的聲音。」不過，周一早上他再第9頻道的早晨節目中，向祖高域及塞爾維亞球迷道歉，他解釋自己是球迷「開玩笑」，並承認自己越界。

其實祖高域不是首個在比賽期間批評鍾斯行為的球員，世界排名11的美國女將歌蓮絲日前也試過被標籤為「小子」。至於祖高域在8強將遇上3號種子的西班牙小天王艾卡華斯，將再引發熱論。