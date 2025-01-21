車路士「垃圾」變救星　3比1挫狼隊止頹勢

周二(21日)凌晨英超，車路士喺主場3比1勇挫狼隊，終止5場聯賽不勝頹勢，贏波後壓倒曼城重返英超前4位置。車路士今場最大功臣，係日前由水晶宮回收嘅中堅杜利華查洛巴，佢喺季前被當「垃圾」逼轉會，今場回歸救亡即做全場最佳球員，難怪領隊馬利斯卡都轉晒口風：我哋一直相信佢！

鬧中堅荒嘅車路士，上星期宣布提前終止查洛巴外借水晶宮嘅合約，呢位25歲中堅今場立即擔正。車仔25分鐘由艾達拉比奧約亂軍中射入領先，不過完半場前，門將羅拔山齊士龍門口接高波竟然甩手，被馬特杜靴迪「執死雞」射入，半場兩隊踢成1比1平手。

下半場車路士繼續靠後衞入波，60分鐘古古列拿殺入禁區近門抽入，5分鐘後查洛巴接應傳中頭槌攻門，睇住個波就入白界，馬度基就補多一頭「搶走」入波，協助車路士贏3比1。查洛巴今場交出1助攻、7次解圍、6次爭搶成功，攻守兼備演出令佢獲選今場最佳球員，可謂吐氣揚眉。

查洛巴係車路士青訓出身，不過季前被馬利斯卡辣招「逼走」，包括唔畀佢參加季前集訓、唔畀跟一隊練波、褫奪球衣號碼，馬利斯卡當時就放話：「冇跟一隊訓練嘅球員，都唔喺我計劃內，如果佢哋唔轉會，今季1分鐘都冇得踢。」最終查洛巴被外借去水晶宮1季，直到車仔近期鬧中堅荒，先至獲緊急回收。

馬利斯卡賽後表示：「查洛巴踢得好好，我哋一直相信佢，呢個係回收佢嘅原因，今場波亦證明佢嘅能力，佢好強壯、快速、防守全面，呢啲我哋不嬲都知道。」馬度基亦表示：「查洛巴話我搶咗佢個入波，我向佢道歉，呢個係前鋒本能反應，佢今場表現係不可思議，領導我哋贏波。」