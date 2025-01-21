41次無壓力犯錯！歌莉嘉芙澳網8強出局

近年表現強勢的美國「一姐」歌莉嘉芙，周二（21日）在澳網完全跌Walt，發球及擊球都相當失準，最終以直落兩盤不敵西班牙的芭杜莎，8強止步。

踏入2025年已錄得9勝0負的歌莉嘉芙（Coco），自去年11月捧走WTA年終賽後保持着13連勝的紀錄，然而今天自己將紀錄終止，世界排名第3的她以5比7、4比6落敗，全場共41個無壓力犯錯，包括6次發球雙錯誤，當中第二盤更因此斷送發球局予芭杜莎，讓對手尷拋離至5比2，兼且有28次的正手抽擊失誤。

被譽為是「細威」接班人的歌莉嘉芙爭取20歲時再贏得生涯第二個大滿貫冠軍，仍要再等。至於芭杜莎賽後直言:「她充滿信心，但我也表現很好。」27歲的芭杜莎是賽事11號種子，她躋身了生涯首個大滿貫4強，同時也是歷來第4位打入大滿貫準決賽的西班牙女將，她曾經3次闖入大滿貫8強，都未能衝破關口，最近一次就是在美網不敵娜華露，8強止步。

芭杜莎表示:「這實在是難以置信的時刻，我努力控制自己的情緒，克服這一點，並且擊敗了瘋狂的Coco，真是太奇妙。」芭杜莎將面對兩屆冠軍莎芭蘭嘉或柏妮卓高娃的勝方，稍後就知結果。