創業20年繼續打拚 向柏榮：我唔係一個人！

由「轟炸機」向柏榮於2004年成立的榮拳館，20年來歷盡風雨，儘管經營環境日趨嚴峻，但「向師傅」揚言會堅持信念，在能力範圍內，繼續推廣綜合搏擊運動，扶助更多潛質拳手圓夢。

「新一年我哋會進一步加強同日本Shooting Boxing總部嘅合作，做更多搏擊運動員嘅交流計畫，亦會加大同更多大灣區同道中人聯營嘅力度，希望大家共同努力下，可以令業界愈嚟愈暢旺。」「向師傅」在周日(19日)榮拳館成立20周年晚會上，向出席的嘉賓，包括本地搏擊界殿堂級人物江富德師傅，以及一眾入室弟子和學生面前，道出了這番說話。

另外，「向師傅」亦提到榮拳館在全盛期曾有5間分館，雖然經歷疫情及重組業務後變成兩間，反而讓他更加專注去經營，以及培育更多潛質搏擊運動員。多年來，「向師傅」桃李滿門，晚會上除了一對子女「轟炸機2.0」向籽羲和「月野兔」向籽嬴外，曾勇奪國際綜合搏擊拳后的劉晶晶、在希臘散打賽奪魁兼創下12分TKO對手佳績的李俊亨、香港首位武術散打世錦賽銀牌得主曾海蘭，以及新貴黃智軒等，均帶同持有的腰帶盛裝出席。

「20年嚟，教過好多徒弟同學生，有好多走咗、消失咗，但留低同我繼續並肩前行嘅都有好多。同喺擂台上面唔同，我絕對唔係一個人去打拚，而係同我嘅家人、我嘅團隊，一齊去為推動本地搏擊運動努力！」