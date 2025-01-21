咸美頓當法拉利車手的第一天　社交網發感言

7屆F1世界冠軍咸美頓，正式在法拉利車隊亮相，他在個人社交平台上載了走進這支賽車界「紅魔」的基地，在法拉利的第一天就表示:「駕駛紅色賽車一直是我其中一個夢想。」

「有些日子你會永遠記住，今天，我作為法拉利車手的第一個日子，就是其中之一。」40歲的咸美頓在社交平台以英文及意大利語帖文，並上載了他在法拉利車隊總部、站在F40紅色戰車合照的相片，「我很幸運及感恩在職業生涯所取得的一切，然而駕駛紅色賽車一直是我其中一個夢想。今天，我們開啟了這支標誌性車隊的歷史新一頁，我迫不及待想看看我們可以譜寫如何的故事。」

咸美頓上年結束與平治長達12年的合作，今季加盟相信是每個車手夢想的法拉利，他取代了沙恩斯，並與勒卡歷作為隊友；稍後，他們將於2月18日一起出席在O2場館舉行的一級方程式賽季發布會，而隨後法拉利也會在第二天揭曉其2025年的新戰車。

已經是F1車壇傳奇的咸美頓，在新賽季代表法拉利的第一場比賽，將於3月16日在墨爾本舉行的澳洲站亮相，這位英國車手在平治車隊最後一場比賽獲得第7，而法拉利在阿布扎比的煞科戰上，則不敵麥拿侖失去車隊冠軍。