V.Cares青年排球訓練計劃　今日起接受報名

已經踏入第四屆舉辦的《V.Cares 青年排球訓練計劃 2025》正式展開新球季的球員招募，主辦單位於今日起（21日）接受報名，歡迎各位13至17歲的女子青年排球愛好者踴躍報名參加，揮灑熱血接受挑戰，計劃費用全免。

此計劃旨在為本地一眾有志成為排球運動員的青少年排球愛好者，提供免費參加為期約六個月的訓練計劃的機會，透過加入以不同地區為基地的球隊、參與恆常的排球訓練、比賽、義工服務及個人成長培訓，讓青少年能夠發掘自身潛能、培養身心健康發展、體驗運動的樂趣，同時增加青少年對社區的關懷。

球員發展階梯

排球運動的其中一個特色是講求團隊合作，需要整隊的策略和隊員的溝通。計劃將按照職業運動團隊的青年培訓發展模式，參加者必須通過球員選拔日的測試，然後協辦機構會從中選出120名球員進入第1階段的球隊迎新營及球隊基礎恆常訓練，再由教練按出席率、態度及紀律篩選72名球員參與第2階段的球隊恆常訓練、季前熱身賽等活動。進入第3階段，教練將於各隊挑選最終入選 V.League聯賽的14名球員，並邀請入選球員參加3日兩夜的球隊訓練營及其後的V.League聯賽。