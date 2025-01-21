WST桌球職業排名賽3月登陸啟德　最平80蚊有得睇

「世界格蘭披治桌球大獎賽」將於3月首次於香港登場，賽事將於全新的啟德體育園體藝館舉行，「新香港人」奧蘇里雲及卓林普等巨星、來自全球排名前32位的頂尖球手將爭奪冠軍寶座。比賽門票下周一（27日）起發售，最平80港元有得睇。

比賽將於3月4至9日舉行，今次是香港自1989年後再次舉辦桌球排名賽，而世界格蘭披治桌球大獎賽為桌球高級別賽事，僅排名前32位球手獲參賽資格。賽事首次衝出英國落戶香港，無論場地規模與賽事獎金均創下新紀錄。賽事在全新的啟德體藝館內上演，場館容納5000名觀眾，是目前世界桌球巡迴賽中觀眾最多的賽事。賽事總獎金更從去年的38萬英鎊倍增至70萬英鎊，其中冠軍獎金由10萬英鎊提升至18萬英鎊，均為歷年之最。

由於賽事不設外卡，香港名將傅家俊（Marco）未獲參賽資格，但他將會亮相表演賽。他認為賽事將為香港球壇帶來正面影響：「好開心，自1998年成為職業球員之後，第一次見到香港舉辦排名賽，好難得有這個機會讓香港球迷見識正式的比賽。這個比賽只有排名前32位球手參加，意味全季狀態最好的球員雲集賽事，競爭將會非常激烈，每場都是硬仗，相信會好精彩。」

由於桌球項目已多年無緣亞運，好大機會在香港體育學院「降級」，由體院A級精英項目變為B級，Marco表示可惜：「每個運動背景和歷史都不同，我認為需要彈性處理，例如網球、高爾夫球都是以大滿貫賽事為目標，不會太重視亞運和奧運，其實桌球都是一樣，如果以相同準則去審視，我認為不太恰當。」

中國香港桌球總會主席羅永聰透露，「WST代表早於2022年尾已主動聯絡總會討論在港舉辦排名賽的可行性，最後喜獲F-Sports Promotions Limited的支持令賽事可以成事。」他強調桌球是香港的「軟實力」：「香港近年舉辦大型邀請賽，2022年更創下最多人入場的世界紀錄，證明香港有舉辦大賽的能力。桌球更是香港的軟實力，兩位巨星奧蘇里雲和卓林普成為香港人，這已經等於『撐』香港、投香港一票，所以希望政府再次審視決定。」

賽事門票將於1月27日上午8時18分於快達票及大麥網發售，票價從港幣80元至2580元。根據賽制，比賽日下午和晚上各有兩場連續比賽，意味球迷購買單節門票，可以觀看兩場比賽。