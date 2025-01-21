永倫戰勝香港東方　時隔8年重返總決賽

甲一周二（21日）晚上演4強系列賽Game 2大戰，永倫憑泰那、蓋帝斯各取36及29分，以82：74力挫香港東方，並以場數2：0晉級，自2017年奪亞軍後重返總決賽。

領先一場的永倫甫開戰來勢洶洶，由蓋帝斯和泰那各取6和3分，打出9：2開局。香港東方主力麥洛連、楊和回歸正選登場，但麥洛連首節表現不太突出，永倫獲得不少快攻機會，蓋帝斯「大打小」力壓楊和再次得分，領先至13：4。其後東方換入卜聿揚，楊和、梁嘉顯追至落後4分，惟永倫再有泰那連轟5分，加上蓋帝斯送上「and 1」及壓哨三分，單節轟入18分，帶領球隊以28：13強勢領先。

香港東方到要第2節才憑梁嘉顯首次命中三分球，至於永倫由泰那取7分拉開至37：21。東方之後終於醒覺，憑梁兆華、蘇利文及麥洛連合力打出14：0轟炸對手防線，追至落後2分。兩隊快上快落，永倫有泰那單節攻入10分，但蓋帝斯卻「隱形」只得1分，東方此節則有蘇利文取8分，加上朱梓鎔三分線博罰全中，半場以44：43反超前。

易籃後，香港東方一度由麥洛連、楊和及梁兆華打出8：0，領先至54：47，不過永倫在球迷打氣下亦不甘示弱，何倚富交出助攻後命中三分，文俊傑挑戰麥洛連籃底得分，「得分機器」泰那更大爆發，裡外開弓單節狂轟16分，一舉超前至68：58。

決勝節，東方射手蘇利文連入4分，不過永倫再有泰那中距離得手，韋思庭助攻助守，勇搶籃板及成功搶截，底角轟入「三分彈」，大幅領先13分。東方的楊和命中兩球三分球，加上朱梓鎔力壓蓋帝斯轟入兩分，最後2分鐘追至落後7分。尾段東方的楊和、梁兆華三分試射不果，最終永倫以82：74擊敗香港東方，率先闖進總決賽。

數據方面，泰那三分球7射5中，轟入全場最高36分，另加7次助攻，中鋒外援蓋帝斯29分15籃板，韋思庭貢獻7分7籃板，周迎堅交出3分8籃板。香港東方最高分球員為24分的楊和，其次為13分13籃板的麥洛連，另外梁兆華有7分進帳。