省港盃　撐港隊主場贏波捧盃

省港盃次回合周三（22日）晚上移師香港大球場舉行，港隊首回合作客越秀山體育場，與廣東握手言和，僅踢成1比1。不過一班年青球員表現對辦，加上今場坐擁主場之利，絕對有望重奪失落一屆的冠軍。值得一提，今次門票定價僅港幣160元，更以「買一送一」形式發售，球迷沒有理由不入場支持，球場見！（港台電視32周三晚上8時直播）

港隊首回合作客一度憑史提芬彭利拿入球領先半場，但易邊後亞歷斯祖被球證指禁區內犯手球，由姜至鵬射入12碼，最終被逼和1比1。由於賽事打和不設加時，次回合仍未能分出勝負的話，將會以互射12碼決勝負。值得一提，港隊補選賓紀文，頂替因傷退隊的周子謙。

港隊首回合雖與廣東互有攻守，今場更主場出擊，但負責領軍的U20主教練戴雅諾，卻稱未敢掉以輕心：「的確上場踢得唔差，我好滿意球隊發揮。但廣東始終之前集訓咗一段時間，加上球員實力又唔差，今場一定要延續過去表現，先可以同佢哋抗衡。」對於陣中多名球員，在過去周末有份出戰聯賽，戴雅諾表示會專注讓球員恢復體能，又不排除會進行少量輪換。

至於上場有份後備入替的翼鋒馬希偉，則指次回合將直接影響冠軍誰屬，因此更加重要，自己會盡全力幫助球隊：「中國聯賽未開季，對手或者狀態未足，但我哋一定會專注做好自己。嚟緊場波我希望喺進攻上更具侵略性，嘗試爭取入波、助攻，不過廣東後防硬淨、體能好好，要突破佢哋防線唔易。」

【兩隊預計正選陣容】

港隊

門將：1.伍瑋謙

後衞：2.賓紀文 4.余煒廉 16.曾以行 5.亞歷斯祖

中場：8.黃皓雋 6.胡晉銘 10.史提芬彭利拿

中場：15.艾華 7.劉智樂 22.馬希偉

廣東

門將：1.季家葆

後衞：29.王嶠 5.胡睿寶 23.楊一鳴

中場：16.李智 28.張煜東 12.張曉彬 33.侯煜 22.張昱杰

中場：27.拜合拉木·阿卜杜外力 11.和韶麟