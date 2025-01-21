甲一4強G2南華再贏康仁福建　總決賽重遇永倫

甲一男籃聯賽周二（21日）假修頓場館上演季後賽4強次回合，尾場由南華對陣康仁福建，前者在上半場最大領先18分下，第3節不慎被反先，不過在最後的決勝節沉著應對，球隊戰略反擊快攻奏效，最終以84：79險勝康仁福建。南華在4強的3場兩勝制下連贏兩場闖進總決賽，周日（26日）與同以直落兩場擊敗常規賽冠軍香港東方的永倫，重演今季銀牌總決賽大戰戲碼。

南華今場沿用勝利方程式，由朱亮、曾湛元、葉耀邦、關雋陶和外援安德拉擔正，康仁福建派出李察士、林俊達、蔡龍德、黃律堯和黃子謙應戰。首節葉耀邦手感不俗，內外開弓連袋5分，其後南華首發5人輪流開齋，開局不到7分鐘就拉開10分以上差距，上仗未有分數進帳的關雋陶亦於外圍開炮，曾湛元從林俊達手上偷走球權後「一條龍」快攻打入「And 1」，加上安德拉和蘇柏軒轟入弧頂三分彈，而康仁福建由李察士強打籃底、後上的許烜行組織進攻勉強咬住比數。南華第一節兩度打出10：0攻勢，大幅領先28：13。

次節，康仁福建打出反擊小高潮，李察士和許烜行繼續交出表現，前者憑拿手好戲的中距離跳投連轟10分，加上林俊達三分命中助球隊收窄比數至30：37，隨後懷斯剷籃博得「2+1」，射手張偉康三分手起刀落追至42：42持平戰局，球隊士氣回漲，強韌鬥志打動大部分球迷為福建打氣。不過南華讀秒階段攻入4分，福建上半場完些微落後42：46，李察士狀態神勇、半場狂轟17分。

下半場愈演愈激，兩軍初段呈拉鋸戰，南華外援安德拉強攻顏色地帶連袋6分，其後福建穩紮穩打，林俊達單節貢獻11分，許烜行手感火燙連飆2記三分，今場首度反先57：55，再有李察士雙手入樽、懷斯飾演「籃板之鬼」保護禁區，第3節逆轉局勢領先64：60。

決勝節，懷斯化身射手轟入2記三分，進一步擴大領先至8分差距，不過福建一度收起李察士、懷斯等多名主力作休，更在領先下叫停比賽有利對手調整，加上最後3分鐘錄滿隊犯，「紅軍」趁勢逐分回追，主力控衛曾湛元率隊大打防守反擊，戰成77分平手後，陳怡富兩度快攻上籃反超81：77，加上段秒階段4記罰球全中奠勝，最終南華以84：79擊敗對手，晉級總決賽。

數據方面，南華4人得分上雙，外援中鋒安德拉12射9中，貢獻24分、21個籃板「超級雙雙」，葉耀邦交出17分7籃板，曾湛元攻入16分，外加送出7次助攻及4次偷波，陳怡富尾節表現出色，全場有10分及3次偷波進帳。此外，南華全隊造出33次罰球機會，較對手多出21次，成勝利關鍵之一。康仁福建方面，李察士轟全隊最高24分，另摘11個籃板和4次偷波，林俊達和許烜行分別取得16分和14分。