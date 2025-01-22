歐聯驚現9球瘋狂波膽　巴塞絕地反勝晉級16強

闊別1個月之後，歐聯於周三(22日)凌晨戰火重燃，立即出現驚天賽果，西甲豪門巴塞隆拿大部分時間落後之下，踢到比賽末段連入3球，作客以5比4反勝葡超球隊賓菲加，同榜首利物浦攜手提早1輪晉級16強。

賓菲加今仗踢法非常進取，開賽未夠2分鐘就由前鋒柏夫利迪斯射入打開紀錄，巴塞隆拿立即反擊，左閘阿歷斯巴迪殺入禁區被對手踢跌，球證睇完VAR後判罰12碼，羅拔利雲度夫斯基主射入網為巴塞扳平。

不過，巴塞門將施捷斯尼之後連番犯錯，先係出迎同隊友相撞，被柏夫利迪斯射入空門，跟住撲跌對手艾度路高奴，被判罰12碼，柏夫利迪斯主射入網，呢位26歲希臘國腳踢到30分鐘已完成帽子戲法，協助賓菲加上半場領先3比1。

換邊後，輪到賓菲加門將杜賓「送禮」，大腳解圍省中巴塞前鋒拉芬夏比洛尼入網。不過，巴塞防線又唔生性，中堅朗奴阿拿奧祖68分鐘擺烏龍，連累球隊落後2比4。

當全世界以為巴塞隆拿將會輸波之際，踢到78分鐘出現大逆轉，拉明耶馬博到12碼，羅拔利雲度夫斯基再次主射入網，8分鐘後，艾利加西亞頂入為巴塞扳平。戰至補時6分鐘，拉芬夏比洛尼為巴塞隆拿射入反勝1球，贏5比4創出26倍「客其他(主有入球)」波膽，亦係歐聯史上第11次出現單場總入球達9球或以上。

巴塞隆拿今屆歐聯7戰取得6勝1負，排第2位，提早1輪取得16強淘汰賽席位。