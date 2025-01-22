史上第3快「戴帽」　柏夫利迪斯一戰成名

賓菲加喺周三(22日)凌晨歐聯主場領先下4比5不敵巴塞隆拿，但表現仍然備受好評，特別係前鋒柏夫利迪斯踢咗30分鐘就完成帽子戲法，成為歐聯史上第3快「戴帽」球員，呢位26歲希臘國腳一戰成名，隨時成為大球會收購目標。

柏夫利迪斯球員生涯平平無奇，曾效力當時仲係德乙球隊嘅波琴，而且唔受重用，一度被外借去多蒙特二隊，踢德國第4級別聯賽，其後去荷蘭搵食，效力過威廉二世、阿爾克馬爾，上季為阿爾克馬爾踢34場聯賽入29球，同燕豪芬前鋒盧克迪莊並列射手榜第1位，吸引賓菲加注意，上年夏天以1,800萬歐元(將1.46億港元)收購柏夫利迪斯。

柏夫利迪斯今季葡超18次披甲僅入4球，估唔到今場歐聯1場已入3球，亦係1992/93年球季歐聯改制後，第4位對巴塞隆拿上演「帽子戲法」嘅球員，另外3位分別係艾斯派拿、舒夫真高、基利安麥巴比，柏夫利迪斯現時同3位神鋒睇齊，佢話簡直係發夢一樣。

葡超球隊近年盛產前鋒，包括獲得各大豪門垂青嘅士砵亭射手約基利斯，柏夫利迪斯今仗表現一鳴驚人，可能好快有大球會打佢主意。