祖高域苦戰3粒半鐘挫艾卡華斯　「25貫」再近一步

塞爾維亞球王祖高域周二（21日）晚在澳網交出大師級表現，與西班牙小天王艾卡華斯激鬥3小時37分鐘後，以3比1反勝躋身4強，距離爭取破紀錄的第25個大滿貫錦標再走近一步。

這場年齡相差16歲的「新老天王」對決，成為是日焦點，帶傷上陣的祖高域在落後一盤的情況下，以4比6、6比4、6比3、6比4逆轉成功，並且生涯第12次躋身澳網準決賽，同時也是他生涯第50次闖入大滿貫4強。

「這是我在這個球場上，甚至是任何球場上，打過的最史詩般的比賽之一。」10屆澳網男單冠軍祖高域賽後現場接受訪問，並向「25貫」紀錄進發。37歲的祖高域受到大腿傷患困擾，在第一盤尾段提出醫療暫停，他回到球場時，左大腿上綁着膠布。

不過，賽後祖高域未有透露傷情，他稱:「由於我還在比賽中，我不想透露太多，但藥物開始發揮作用，毫無疑問，它們有所幫助，我不得不服一劑，如果我輸掉第二盤，我不知道自己是否還能繼續比賽。」其後，祖高域在比賽中控制自如，同時艾卡拿斯也受到他的傷停有所分心，祖高域補充道:「我希望今天這場比賽是決賽。」

祖高域將可休息一天，周五將與德國的沙維列夫爭逐：「相信對我來說關鍵是康復，沒有比賽的額外一天正來得合時。」至於對於艾卡華斯來說，這是一次艱難的敗仗，21歲的他爭取成為最年輕包攬四大滿貫的球員，他先後已袋走溫網、美網及法國，唯獨欠澳網錦標。