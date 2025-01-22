港超聯　標準流浪簽埋伊巴謙個Friend

標準流浪增兵停不了！該隊周三(22日)下午透過fb專頁宣布，來自加納的後衞安沙已正式加盟，並已完成註冊手續，可於周日(26日)主場迎戰港會的港超聯賽事候命。

安沙求學時期已參與加納的乙組聯賽，就讀高中時跟己與伊巴謙認識，並曾獲U17國家隊徵召，畢業後先後於加納甲組、超聯球隊效力。至2021年轉赴日本，加盟地域聯賽球隊京都歡迎光臨期間，與伊巴謙成為隊友，之後再轉投同公司營運的仙台陸奧。

「同伊巴謙高中已經一齊踢波，能夠再一次成為隊友，我感到非常開心！」在日本地域聯賽闖蕩了3年，安沙完全適應東亞的生活環境，亦能以日語與日本球員溝通。「流浪嘅隊友個個都好友善，相信我好快可以融入球隊。」

「我一直同伊巴謙有Keep住聯絡，嚟香港之都有再溝通過，佢話標準流浪係好球會，大家都會好歡迎我。」司職後衞的安沙亦能勝任防守中場，在日本期間更客串過中鋒，更在地域聯賽成為神射手。「只要幫到流浪爭取成績，安排我踢咩位置我都會盡力去踢！」

【球員檔案】

安沙(Maxwell Ansah)

出生日期：1998年4月21日(26歲)

身高：1.87米

位置：後衞

曾效力球隊：國際聯盟(加納)、阿科松博國王宮(加納)、自由職業隊(加納)、京都歡迎光臨(日本)、仙台陸奧(日本)