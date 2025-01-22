科頓翻生　曼城重拾霸氣爆門

歐聯上演豪門大戰，巴黎聖日耳門（PSG）主場硬撼曼城，兩軍今屆成績都欠佳，同樣處於出局邊緣，今仗成為爭出線生死對決。英超班霸曼城近期表現復甦，上場聯賽大勝6球，重拾霸氣，加上近5次歐聯對PSG，獲得4勝1負，存在格食格情況，平手盤曼城值博。（Now 643周四凌晨4時直播）

巴黎聖日耳門喺法甲一枝獨秀，但轉戰歐聯，並冇優勢可言，今屆6戰僅2勝1和3負，而且2場勝仗對手只係弱隊基羅納、薩爾斯堡，遇上傳統勁旅阿仙奴、馬體會、拜仁慕尼黑，都輸波收場，反映PSG實力同歐洲一線球隊有距離，今仗硬撼曼城，好可能陷入劣勢。

不過，PSG近期受傷病問題困擾，翼鋒奧士文尼迪比利早前感染病毒，中堅馬昆奴斯哥利亞有傷在身，兩人上陣成疑，攻守能力難免受削弱，面對擅長進攻嘅「藍月亮」，將承受沉重壓力。

至於曼城已經走出上年年底低潮期，並喺英超及盃賽頻頻奏捷，沉靜咗半季嘅中場菲爾科頓狀態大有改善，近3場英超上陣，合共轟入5球，包括上場對葉士域治，個人梅開二度，協助曼城大勝6比0。此外，翼鋒沙雲奴踢法亦相當有威脅，加上艾寧夏蘭特日前續長約後，粉碎離隊傳聞，可以專注搏殺，有利發揮最佳水準，上仗都有波入。

再睇埋歐聯形勢，曼城目前排22位，僅比位處出局區嘅PSG多1分，今仗不容有失，爭勝決心必定強，可望反客為主贏波而回。

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