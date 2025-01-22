省港盃　次回合輸1比2　港隊連續兩屆失冠

省港盃次回合周三（22日）晚上移師香港大球場舉行，港隊主場迎戰廣東，吸引8,278名球迷入場。兩隊首回合踢成1比1，次回合港隊雖靠劉家喬一度扳平，但最終仍僅負廣東1比2，總比數則以2比3落敗，連續兩屆失落冠軍。

港隊今場正選十一人與首回合相同，門將由伍瑋謙把關，曾樂圖、曾以行、亞歷斯祖和余煒廉組成4人防線，胡晉銘在中場掃蕩，黃皓雋墮後派牌，入球重任落在劉家喬、隊長史提芬彭利拿身上；相反廣東陣容則有7個變動。

港隊次回合主場出擊，甫開賽先有具威脅埋門，但劉家喬遠射角度太正。廣東之後反客為主，10分鐘角球攻勢，楊一鳴、拜合拉木·阿卜杜外力卻接連頭槌頂中楣。港隊25分鐘錯失黃金機會，劉家喬把握對方門將傳失，但面對半空門卻未能命中目標。

大難不死的廣東，32分鐘先開紀錄，張煜東交出直線，拜合拉木·阿卜杜外力近門射入。惟後者在慶祝時刻意走到主場球迷區，挑釁港隊球迷，兩隊球員隨即爆發衝突。港隊落後下再迎來壞消息，艾華受傷退下火線，由馬希偉入替，半場廣東領先1球返入更衣室。

易邊後僅1分鐘，劉家喬即擺脫對方後衞，推入禁區射近柱得手，助港隊火速追和。港隊扳平後士氣大振，55分鐘黃皓雋罰球直射被門將接實，67分鐘馬希偉左路窄角度又抽中網側。

港隊之後換入劉智樂加強攻力，但86分鐘再度失守，拜合拉木·阿卜杜外力右路傳中，夏達龍頭槌破網。尾段廣東即使有拜合拉木·阿卜杜外力兩黃一紅被逐，但廣東最終仍險勝2比1，總比數則以3比2擊敗港隊捧盃。