省港盃　攻入處子球　劉家喬：香港球迷「世一」

周三（22日）港隊出戰省港盃次回合，坐鎮香港大球場迎戰廣東，下半場初段港隊一度扳平，但最終仍僅負廣東1比2，失落省港盃冠軍，今場攻入港隊生涯處子球的前鋒劉家喬（Kyle）坦言對賽果感到遺憾，同時感謝球迷入場力撐，大讚港隊球迷「世一」。

22歲前鋒劉家喬連續兩場於省港盃擔正，下半場初段為港隊一度扳平至1比1，更是他港足成年隊生涯首個入球，Kyle認為這個入球意義重大：「好開心可以喺大球場面對住香港球迷入波，呢個入球係好難忘嘅事，對我嚟講亦都係一個起點，推動自己繼續進步，盡力爭取正選嘅位置。」談及今場於次回合的發揮，劉家喬亦坦言未如預期：「我唔太滿意自己今場嘅發揮，尤其是上半場有兩次好好嘅機會把握唔到，如果可以入到波，就可能改變場波嘅走向，好可惜唔能夠幫到港隊攞走省港盃。喺柱位攞波同入楔時機呢兩方面，我都仲有改善好多嘅地方，今場之後一定會同教練睇番比賽錄影傾吓點樣再執好啲。」

作為港隊龍年最後一場賽事，次回合吸引超過8000名球入場觀賽，Kyle大讚今晚氣氛高漲，完全感受到讚港隊球迷的支持鼓勵：「班球迷90分鐘內不停為我哋打氣，畀到球員好大嘅力量，喺大球場入波係每個喺香港踢波細路嘅夢想，所以入波嗰下我都好激動，跑過去同球迷一齊慶祝，呢個係我最難忘嘅經歷，香港球迷『世一』！」