曼城崩潰連失4球　慘輸PSG瀕臨出局

曼城再歷恐怖崩潰！周四(23日)凌晨歐聯生死戰，曼城作客巴黎聖日耳門(PSG)喺領先2球下，最後階段突然發夢，被PSG連轟4球反輸2比4。曼城近4場歐聯1和3負，依家跌到落淘汰區嘅第25位，最後一輪主場對布魯日成為關鍵，只要贏唔到就即刻出局！

兩大豪門賽前都喺附加賽邊緣，上半場小心翼翼悶和0比0。換邊後曼城先發難，基亞利殊同艾寧夏蘭特喺50同53分鐘閃電連入2球，不過後勁不繼嘅惡夢又再重演。PSG喺56分鐘由奧士文尼迪比利追番1球，4分鐘後巴特利巴高拿射成2比2平手。

踢出氣勢嘅PSG愈戰愈勇，祖奧尼維斯78分鐘接應罰球無人看管下頂入；補時階段曼城後防解圍失誤，被干卡路拉莫斯單刀射入，PSG最後贏4比2。今屆歐聯前24名至少可得到附加賽資格，曼城輸波後跌落第25位，落後前面球隊2分，意味最後一輪非勝不可！

曼城今季第9次喺領先情況下贏唔到，次前歐聯對飛燕諾又試過領先3球下被逼和3比3，領隊哥迪奧拿賽後表示：「PSG踢得更好，我接受失敗，踢得更好嗰隊獲勝。曼城有可能出局，如果最後一場贏唔到，我哋都唔值得出線，對布魯日會係決定性比賽。」