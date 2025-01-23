米蘭雙雄齊贏波　 A米再創20年前壯舉

周四(23日)凌晨歐聯，「米蘭雙雄」一齊贏波，AC米蘭主場以1比0擊敗基羅納，國際米蘭作客以同樣比數小勝布拉格斯巴達，A米更加係自2005年之後，首次取得歐聯5連勝，當年殺入決賽，同利物浦合演經典「伊斯坦布爾奇迹」。

AC米蘭上輪意甲不敵祖雲達斯，但並冇影響球員士氣，今仗踢到37分鐘，拉菲爾利亞奧左路窄角度勁射入網，呢位葡萄牙國腳近3次上陣入2球，重拾射門鞋。

A米繼續製造唔少攻勢，但未能把握，最終小勝1比0，賽後教練沙治奧干斯卡奧特別稱讚防守表現：「今場係我接手領軍以來首次不失球，必須成為習慣，我哋正在努力，希望球員作出改變。」干斯卡奧1月初成為A米主帥以來，各項賽事6戰取得4勝1和1負，球隊已重上正軌。

至於國際米蘭開賽12分鐘，憑拿達路馬天尼斯近門「零角度」射入全場唯一入波，擊敗布拉格斯巴達，包括意甲在內，呢位阿根廷國腳連續3場入波，腳風非常順。國際米蘭今屆歐聯7戰只失1球，屬於各隊之中最少，下輪主場只要打和摩納哥，就可以晉級16強。