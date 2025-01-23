鞏固防守強戰格流　曼聯半和睇定食

歐霸重頭戲，曼聯主場硬撼格拉斯哥流浪。曼聯依家內外交困，盡快鎖定歐霸出線資格，有助穩定軍心，而佢哋出戰歐霸例打穩陣波，今遇格流隨時又睇定先食，半場和不妨追多鋪。（Now 643周五凌晨4時直播）

曼聯現時立立亂，內有拉舒福特、阿歷真度加拿祖等去向未明，轉會消息滿天飛，唔多唔少影響軍心，至於戰績就非常飄忽，既可逼和利物浦同喺英足盃淘汰阿仙奴，但對住白禮頓、修咸頓、狼隊等踢得極度狼狽，其中主場面對白禮頓焗攻，畀對手多次反擊打到措手不及，最終輸1比3，有人爆料，主帥魯賓艾摩廉賽後唔單止嚴厲批評眾將，仲打爆更衣室裏用作演示戰術嘅大電視屏幕，真係嬲到爆。

事實上，艾摩廉喺對住強隊時會微調至541陣式，唔介意龜縮打反擊，效果唔錯，但當對住實力較次球隊，所採用嘅343陣式就暴露出兩邊防守不穩問題，依家佢哋最需要係先鞏固防線，唔好先失波，查實曼聯喺今屆歐霸錄3勝3和，現時排緊第7位，但只領先今仗對手格流1分，為盡快鎖定前8嘅直接出線資格，今仗不容有失。「紅魔」今屆習慣穩字行頭，近5場歐霸有4次半場打和，包括近3輪全勝之役，均開半場和，易邊後先發力取勝。

另邊廂，蘇超班霸格流，今屆歐霸獲3勝2和僅1敗，單計近3輪就有2次開半場和，包括上輪打和另一英超勁旅熱刺1比1，半場互交白卷，加上有中場悍將穆罕默德迪奧文迪坐波監，今場造訪曼聯唔敢輕舉妄動，半場和值得捧場。

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