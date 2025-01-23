澳網莎芭蘭嘉率先打入女單決賽　爭3年冠只差一步

20連勝！世界排名第一的莎芭蘭嘉周四（23日）於澳網女單4強賽巧遇好友兼靈魂伴侶芭杜莎，但落到場當然見真章才是最大的尊重，結果狀態火熱的莎芭蘭嘉延續了她在墨爾本這片福地的佳績，以6比4及6比2贏波，率先打入決賽，力爭成為史上第6位在澳網「三連冠」的球后。

擁有2023及2024年兩屆澳網后座的莎芭蘭嘉，本仗再次發揮其威力，憑刁鑽強勁的正手抽擊，大部份時間控制節奏，第一發的勝率達到77%。即使開局曾落後0比2，但莎芭蘭嘉迅速調整及向芭杜莎施壓，令後者失誤頻生，莎芭蘭嘉成功打破對手發球局，領先至4比2。因天雨關係球場上蓋閂閉，但這未有影響莎芭蘭嘉，她以一記ace球完結首盤，花了53分鐘而取得大分領先優勢。

其後芭杜莎再出現發球雙錯誤，讓莎芭蘭嘉輕易破發再領先局分2比1，賽事更出現搞笑一幕，芭杜莎一次救球時成個人趴地，但她似乎為免對面的好友擔心，很快豎起姆指示意「我無事」，二人隨即展露笑容，場面令人發笑。最終莎芭蘭嘉保持強勢，再贏6比2奠定勝局，將澳網連勝場數擴至20場。

「我好開心與我最好的朋友打了一場精彩的比賽，」26歳的莎芭蘭嘉說：「而能否闖關我實在興奮莫明。」莎芭蘭嘉力爭三連冠，只餘下決賽一關。她的對手將是施華德或姬絲的勝方。對上一次在澳網寫下3連冠的經典，已數到1999年瑞士天后軒芝絲，而史上亦只有5名女球手做到，包括嘉芙、施妮絲、軒芝絲、高娜昂及葛特。