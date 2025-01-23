12月份最佳撲救：北區門將張桂華

北區門將張桂華在12月8日對大埔的「賽馬會菁英盃」A組分組賽，撲出伊高沙托尼的近射，助球隊在分組取分，更獲球迷票選為【聚大金鳳 - 聚大行】12月份「最佳撲救」，亦是他職業生涯以來首個「最佳撲救」獎項，他表示會珍惜每個上陣機會，感激球隊教練的信任及幫助。

自2022至23年球季隨北區升班的張桂華，目前已踏入其職業生涯第二個球季，對於取得個人首個「最佳撲救」獎項，張桂華虛心表示仍有進步空間，會繼續爭取上陣機會：「上場對住大埔有救到幾球波，發揮上都唔錯，但去到下半場中段受傷換走，無辦法幫到球隊贏波出線，我覺得比較可惜。我會繼續努力提升自己，盡力踢好每一場，希望嚟緊喺聯賽爭取到多啲上陣機會，畀我貢獻球隊。」

他亦感激家人及球隊上下的支持鼓勵：「多謝我嘅屋企人，佢哋平時都會入場睇我踢波，又會成日問我關於比賽嘅嘢，畀到好多支持我。亦都多謝教練信任，喺菁英盃畀咗唔少機會我去擔正，令我累積到比起上個球季更加多嘅比賽經驗，今次先有機會成為候選之一，好開心可以攞到呢個獎。」

北區於本月中上任的新帥陳志康的領軍下，在聯賽旗開得勝，張桂華表示球隊一直渴望「開齋」：「我哋今季首循環成績唔算理想，大家都想攞到第一場勝仗之後，keep住踢好每場。」目前於浸會大學就讀運動管理課程Year 2的張桂華，同時以足球校隊成員身份在「大專盃」上陣，為平衡課業及足球，他表示自己在時間分配上妥善計劃，為求兼顧兩者穩中求進：「比較好彩大部份嘅課堂安排喺下晝，我依家上晝練完波就會返學，所以兩邊都可以兼顧到，唔會因為課堂嘅時間而缺席訓練。」

【聚大金鳳 - 聚大行特約】：每月最佳撲救

8、9月份：謝家榮（大埔）

10月份：潘尚希（理文）

11月份：盧兆崎（標準流浪）

12月份：張桂華（北區）