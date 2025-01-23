12月份最佳金球：大埔後衞馬高斯山度士

效力大埔的巴西中堅馬高斯山度士（Marcao），憑12月15日在「賽馬會菁英盃」A組分組賽對傑志，射入一記炮彈式罰球，力壓隊友盧卡斯，當選【聚大金鳳特約】12月份「最佳金球」，這亦是他生涯首次獲得這個獎項。

12月中適逢撞正東亞足球錦標賽外圍賽，港超舉行了多場「賽馬會菁英盃」分組賽，其中大埔對傑志的A組出線關鍵戰，戰況相當緊湊，兩隊半場互交白卷。直至60分鐘，大埔靠馬高斯山度士在禁區頂射入炮彈式罰球先開記錄，皮球直飛死角令門將石皓心鞭長莫及，最終成功大勝3比0，兼提早鎖定出線席位。

馬高斯山度士領獎時回想起這記罰球，笑言的確精彩，又透露自己從小已不斷練習：「細細個喺巴西踢波嗰陣，我哥哥成日會教我射罰球；去到依家練波，我都會同『伊高』（伊高沙托尼）等射手較量。可能自己腳頭重啲，所以途程遠啲嘅，球隊就交畀我處理。」今季暫時已攻入兩球的Marcao，深信入球數字可超越上季：「除咗罰球，始終自己身型高大，頭槌有一定優勢，希望入波多過上季嘅4球，我諗5至6球都有機會嘅。」

轉眼間已為「綠戰士」效力第2季，Marcao表示相當喜歡香港的生活，盼留在大埔更長時間；同時他更提到今季個人目標：「首先想幫大埔成為『菁英盃』、聯賽冠軍，同埋好希望同加比爾喺季尾嘅香港足球明星選舉，一齊當選最佳11人。我同佢絕對係港超目前最佳中堅組合，上年自己差少少先攞到，真係好可惜！」

【聚大金鳳 - 聚大行特約】：每月最佳金球

8、9月份：祖連奴（傑志）

10月份：姚浩明（標準流浪）

11月份：潘沛軒（傑志）

12月份：馬高斯山度士（大埔）