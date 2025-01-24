曼聯戲劇性絕殺格流　4連勝出線在望

周五(24日)凌晨歐霸盃，曼聯喺主場戲劇性2比1「絕殺」格拉斯哥流浪，歐霸盃連贏4場後升上第4位，以前8名直接出線機會極大。魯賓艾摩廉執教曼聯後，領軍3場歐洲賽全部贏波，係曼聯自畢樹比同費格遜後第3人，吐氣揚眉！

曼聯今場作出輪換，盛傳離隊嘅阿歷真度加拿祖有份擔正，不過攻勢唔算多，馬菲斯迪歷特上半場曾接應角球頂入，但隊友犯規在先慘食詐胡。曼聯到52分鐘靠對手「送禮」領先，倒戈嘅英格蘭門將畢蘭特打手槌「撻Q」擺烏龍，令曼聯領先1比0。

格拉斯哥流浪尾段反攻，曾有射門中柱向曼聯示警，88分鐘一次簡單長傳，曼聯中堅哈利馬古尼嚴重犯錯漏頂，施里奧迪沙斯單刀射入追平。以為曼聯又失分，般奴費南迪斯喺補時2分鐘接應利辛度馬天尼斯傳中，快速入楔第1時間抽入，為曼聯順利贏波。

曼聯喺歐霸盃4連勝，依家有15分排第4位，最後一輪會作客羅馬尼亞嘅布加勒斯特星隊，保住前8位置機會樂觀。魯賓艾摩廉帶領曼聯頭3場歐洲賽全勝，係繼1956年畢樹比同1990年費格遜後，曼聯第3個領隊造出呢個佳績，盡洗英超污氣。

魯賓艾摩廉賽後表示：「我哋呢刻極度需要呢場勝仗，尤其係喺主場，我哋表現當然唔係好好，但已經有進步。我哋目標係唔使踢附加賽，呢一點好重要，到時有2個星期時間備戰英超，所以我哋一定要保住呢個位置(前8名)。」