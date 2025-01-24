咸美頓首駕法拉利戰車：如20年前試車的興奮

7屆F1世界冠軍咸美頓，今屆新加盟法拉利已展開「紅色之旅」，經過兩天在基地處理文件工作後，並進行了首次駕駛法拉利戰車的測試，他形容是「是我一生中最美好的感受之一」。

40歲的咸美頓的首試，吸引大批粉絲冒着寒冷又潮濕的天氣中圍觀，有支持者更拉起支持橫額為這位英國「車神」打氣。咸美頓駕着SF-23戰車，在意大利的法拉利基地菲奧拉諾賽道進行了30圈測試，這是他在F１測試限制下獲准駕駛的最新一部賽車。

「當我開動戰車並踩油門時，我臉上露出了最燦爛笑容。」咸美頓測試後講述首測感覺:「這讓我想起自己第一次測試一級方程式賽車的情景，那是一個非常令人興奮及特別的時刻，而幾乎20年後的今天，我再次感到這種情緒。」

早已被封爵的「咸Sir」續稱：「我過去從外面就知道法拉利家庭的熱情，由團隊到每個粉絲，現在作為一位法拉利車手更親眼目睹這一切，實在驚嘆，他們的激情，也會令你情不自禁地被激勵。」

「我非常感謝本周馬拉內洛每個人對的愛，我們還有很多工作要做，但我已迫不及待想開始。」咸美頓預計將於未來幾周內在巴塞隆拿的加泰羅尼亞賽道進行測試，然後2月19日發布時再體驗車隊的2025新戰車,按照F1規定，「咸Sir」要為戰車進行共1000公里的測試。F1新賽季將於3月16日在澳洲揭幕。