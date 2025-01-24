5.4開跑！全球同時間起步為不能跑的人而跑

今日起至本月31日報名可享「一加一」優惠。（相片由公關提供）

Wings for Life World Run將於5月4日舉行，周五（24日）晚上7時起至31日晚上7時

比賽自2014年起舉辦，獲得來自全球195個國家、地區超過150萬名跑手參與，並為 Wings for Life脊髓損傷研究基金會籌得5,193萬歐元。今年被喻為旗艦跑的實體賽事，將分別在奧地利、克羅地亞、德國、波蘭、斯洛文尼亞、瑞士以及荷蘭舉行。未能前往這7個國家參賽的朋友亦可透過 Wings for Life World Run手機APP 參賽，無論你身處何地，都可以與世界各地的健兒在同一時間起步，一同為不能跑的人而跑！

Wings for Life World Run香港APP Run，將於5月4日晚上7時，在灣仔海濱長廊起步。報名費用只需港幣$133（美金17元），並會全數撥捐Wings for Life 脊髓損傷研究基金會，協助找尋治癒脊髓損傷的方法。跑手亦可以選擇自定路線，只要準時於香港時間晚上7點開啟活動手機 APP 便可以與全球選手同步起跑。

一如以往，Wings for Life APP Run 的參加者在比賽開始前啟動Wings for Life WorldRun APP，並開啟GPS系統，手機APP內的模擬終結者號(Catcher Car)便會在開賽後30分鐘起步，並以時速14公里開始追趕跑手，之後每30分鐘加速1公里。開賽3小時後，這架代表移動終點線的車輛將會每30分鐘加速4公里。估計Catcher Car應該可在開賽大約4小時以後，即65至70公里時追過最後一位跑手，即是賽事的冠軍。

去年Wings for Life World Run獲得破紀錄的26萬5818名跑手參賽。日本跑手渡邊智也以 70.9公里榮膺男子總冠軍。波蘭的Dominika Stelmach以55.02 公里，奪得賽事女子總冠軍。香港總冠軍由Chan Kin Wah以30.16公里贏得。