港超聯　北區簽入前K1兵李旻宇

港超聯球會北區周五（24日）在社交平台宣布，簽入現年33歲、曾在南韓K1聯賽上陣的中場李旻宇，他將穿起51號球衣，為北區出戰各項賽事，此外，李旻宇已完成註冊，並能在周六（25日）對理文的聯賽候命。

今年33歲的李旻宇來自南韓，初出道時效力城南FC，曾為球隊在K1聯賽及韓國足協盃上陣，及後轉戰K2及K3等聯賽，曾效力多支球隊包括富川FC、木浦FC、安山綠人、釜山運輸等等，在2023年球季曾外流印尼，短暫效力乙組聯賽球隊北乾巴魯，來港前則投效立陶宛球隊FK Tauras Taurage。

李旻宇在場上能司職中前場多個位置，能為球隊串連甚至完成埋門。他在上周來港後已馬上投入球隊訓練，他表示今次是首次來到香港，並指對香港聯賽一直很有興趣：「我想挑戰自己，並認為這裡將會是展示我的能力的舞台，希望接下來可以透過入球及助攻幫助球隊獲勝。」

主教練陳志康亦表示十分期待這位韓國進攻中場的加盟，能提升球隊的進攻節奏：「他是一位閱讀球賽能力很強、亦有一定後上入楔能力的球員，他的加盟可以令球隊在臨場的戰術變動更靈活，並希望帶來的經驗及技術層面能幫助到球隊。」

【李旻宇檔案】

姓名：Lee Minwoo

出生日期：1991年12月1日（33歲）

國籍：南韓

位置：中場

身高：1米78

球衣號碼：51

曾效力球會：城南FC、富川FC、木浦FC、安山綠人、釜山運輸、晉州市民、金海FC、北乾巴魯 、FK Tauras Taurage