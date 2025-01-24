殘疾人保齡球世錦賽閉幕　港隊累計獲9金5銀4銅

IBF世界殘疾人保齡球錦標賽周五（24日）於啟德體育園Top Bowl上演閉幕戰，港隊於今日分別於男子肢體殘疾組別（TPB1級、TPB2級及TPB3級）團體賽及男女子全能賽，再添1金1銀1銅，港隊累計贏得9金5銀4銅，為今屆世錦賽劃下圓滿句號。

港隊代表周培堅夥拍黃俊良、汪國張出戰TPB1級、TPB2級及TPB3級三人團體賽，狀態大勇之下連續打出全中，以總分2460分，力壓打出2421分的南韓及2290分的中華台北，勇奪金牌。而周培堅及黃美蘭則分別於男子TPB10級全能賽，及女子TPB8級全能賽，各收獲一面銀牌及銅牌。

今屆世錦賽於個人、雙人及團體項目共收獲1金2銀1銅的周培堅，形容於閉幕戰收獲金牌是圓滿的結尾，同時歸功於兩位隊友的發揮及幫助：「今日兩位隊友都有很好的發揮，這面金牌不僅是我個人的努力，也是團隊合作的結果，很開心今屆世錦賽可以有這樣的一個圓滿結尾。」

而團體賽成員之一的汪國張，賽後哽咽感謝上月底離世的港隊殘疾人保齡球總教練張榮傑，盼將金牌獻於這位自2005年帶領港隊征戰的已故主帥：「感謝教練團隊的提醒及用心指導，希望能夠以此次比賽的佳績，讓已故的張教練感到驕傲，我們在比賽中一直抱住這個信念，向張教練致敬，並將這份榮耀獻給他，讓他的精神在隊伍中永存。」