NBA全明星正選出爐　巴奧「三巨頭」有望再度合體

NBA官方於周五（24日）公布了2025年全明星賽東西岸5名正選球員，其中「大帝」勒邦占士生涯第21次入選全明星，再度刷新史上入選全明星最多次數，而占士去年在巴黎奧運「夢幻隊」的戰友史堤芬居里和杜蘭特，一同選入全明星賽西岸首發陣容，「三巨頭」有望再度聯手增加看點。至於餘下的後備名單則於下周五（31日）公布。

今屆明星賽將於2月16日在勇士主場的大通中心（Chase Center）舉行，東岸首發陣容包括「字母哥」安迪杜甘普（公鹿）、達頓(塞爾特人)、唐斯（紐約人）、謝倫賓遜（紐約人）及米切爾（騎士）；而西岸首發則為「大帝」勒邦占士（湖人）、「死神」杜蘭特（太陽）、「咖喱仔」史堤芬居里（勇士）、祖傑（金塊）、及「SGA」亞歷山大（雷霆）。

在今屆陣容中，40歲的勒邦占士是NBA史上首位在40歲或以上入選全明星的球員，今個賽季是他生涯第21次入選，繼續刷新NBA歷史全明星入選次數紀錄，同時亦是占士連續第21次成為全明星首發，更是全明星賽得分王，創下的各種紀錄難以被後人超越。值得一提，上屆被亞歷山大奪走全明星首發位置的史堤芬居里，今屆為生涯第11次、並與亞歷山大一同入選西岸正選陣容。至於唐斯生涯第4次入選全明星，今屆為首度獲選正選陣容。

不過聯盟今屆大改賽制，由過住東、西岸兩隊較量，變為4隊一同競逐的錦標賽，並以淘汰賽決出冠軍。不變的是，今屆同樣在東、西岸各選12名球星，將24人分為4隊，分別由巴克利、奧尼爾及簡尼史密夫任領隊在當中各選8人，再連同由WNBA明星柏嘉（Candace Parker）帶領的新秀隊作比拼。4隊以單淘汰賽制，先取得40分為勝。由於4隊最後的分組名單要由各隊領隊稍後再作決定，故巴黎奧運「三巨頭」會否再度聯手仍是未知之數。