艾殊利高爾：雙藍前4之爭秤先車路士

在過去幾季英超，曼城及車路士的命運大相逕庭，但在這一刻將處於勢均力敵的狀態，擁有相同的入球數字以及位列控球率最高前兩名，而在分數及失球數字上，車路士以微弱的優勢領先曼城。

哥迪奧拿執教的曼城今季斷崖式下滑讓人非常意外，一度在13場比賽中僅贏1場，但此後在聯賽已連續5場不敗，重新回到前4的爭奪中。可惜，良好的勢頭被周中的歐聯結果打斷，儘管作客巴黎聖日耳門一度領先2比0，卻遭連入4球反輸2比4，也令他們處於出局邊緣。

由於曼城有眾多球員受傷或狀態欠佳，因此在冬季轉會市場上相當活躍，簽入域陀列斯、胡薩諾夫和奧馬馬莫殊，而且有可能在周末首次亮相。在云云球員中，菲爾科頓今季比較慢熱，但過去7場共入6球，證明已重拾佳態，加上歷來對車路士一共有5個入球及助攻，勢必希望能在今仗增添紀錄。

當曼城周中在巴黎苦苦掙扎時，車路士擁有周中不必作賽而體力較佳的優勢。馬利斯卡執教的車路士今季表現亮眼，但至今還沒有擊敗過排名前5的球隊，因此絕對希望在重返曼城球場時，能取得具有標誌性的勝利。

車路士在防守方面仍然存在漏洞，韋斯利科芬拿、高維爾和班洛特巴迪亞舒尼的受傷，逼使他們從水晶宮重召正被外借的杜利奧查洛巴，而他在周一回歸後對狼隊表現出色。今仗無論是誰擔任正選中堅，都需要拿出最佳狀態對抗艾寧夏蘭特，皆因他是今季主場入球最多的球員。

自2021年歐聯決賽後，車路士再沒有贏過曼城，「藍戰士」近10次對「藍月亮」一勝難求，相反曼城取得8勝2和。不過，曼城現不如之前10場不敗時那樣出色，而且車路士今季表現不錯，此消彼長下我預測車路士可守和曼城，保持在聯賽中領先曼城兼保住第4位。