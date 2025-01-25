【官宣】「賤男」基爾獲加轉投AC米蘭　避情婦狙擊

曼城隊長基爾獲加正式落實以借用身份，轉投意甲勁旅AC米蘭為期半季，並包含買斷條款，A米今夏有權以500萬歐元(約4,100萬港元)正式收購呢位34歲後衞。基爾獲加毅然結束8年「藍月亮」生涯，除咗因為希望爭取更多上陣機會之外，亦想趁機離開是非之地，避開情婦狙擊。

基爾獲加2017年夏天由熱刺加盟曼城，協助球隊奪得17項冠軍，包括6次英超錦標，最威水係2023年成為歐聯、英超、英足盃「三冠王」功臣。不過，基爾獲加因為不滿上陣機會減少，早已萌生去意，2年前幾乎轉投拜仁慕尼黑，後來改變主意同曼城續約至2026年6月。呢位英格蘭國腳早前向領隊哥迪奧拿提出離隊要求，AC米蘭立即出手邀請佢加盟，現時正式成事。

基爾獲加透過社交網發表「千字文」感謝哥迪奧拿、隊友、教練團成員、球會工作人員，以及老婆Annie Kilner嘅支持。基爾獲加被踢爆出軌搭上真人騷女星盧琳，導致婚姻亮起紅燈，佢更加同盧琳育有2位私生子，成為英超「賤男」，女方多次公開要求基爾獲加提供生活保障，但佢似乎無意負責任，難怪有傳基爾獲加今次轉會，其中一個原因係避開盧琳。

據悉正印Annie Kilner及4位子女等基爾獲加喺米蘭安頓之後，就會前往當地，一家人重新生活。