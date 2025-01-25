劉慕裳K1巴黎站闖金牌戰　硬撼「世二」尾野真步

空手道個人形世界第一的香港女將劉慕裳周五（24日）展開新季第一擊，空手道K1超級聯賽巴黎站成功殺入周日（26日）下午舉行的決賽，將會大戰世界第2日本勁敵尾野真步，力爭新賽季首金。

東京奧運銅牌得主、33歲的劉慕裳（Grace）年尾於邁亞密備戰，今年初首次登上女子空手道個人形世界第一，成為香港首個空手道「世一」選手。K1超級聯賽周五新賽季在巴黎展開，劉慕裳狀態大勇，小組賽連贏德國的Jasmin Juettner（世界排名25）、葡萄牙13歲小將Rita Marques及加拿大選手Claudia Laos-loo，成功以小組首名姿態強勢晉級8強。

淘汰賽劉慕裳亦延續勇態，8強以套拳「北谷屋良公相君」取得41.2分，擊敗捷克的Veronika Miskova。4強她以「一百零八手」應戰並拿到42.4分，0.2分險勝世界排名第7的日本選手東佐江子晉級決賽，將大戰日本世界第2的尾野真步。

劉慕裳去年9月亞錦賽決賽曾擊敗尾野真步，新賽季兩強便在決相遇成為焦點，冠軍戰於香港時間周日（26日)下午5時27分上演。